Эксперт объяснил, почему в США арестовали свидетеля расследования Мюллера

В Нью-Йорке арестован Джордж Надер — один из свидетелей расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера. Его задержали в понедельник в аэропорту имени Джона Кеннеди по обвинению в хранении и перевозке детской порнографии.

Свидетель-педофил

Как сообщила прокуратура Восточного округа штата Вирджиния, обвинение в хранении детской порнографии Джорджу Надеру было предъявлено еще 17 января 2018 года, когда в его мобильном телефоне были обнаружены «визуальные изображения несовершеннолетних, совершающих действия откровенно сексуального характера». И это не первый раз, когда ливано-американский бизнесмен попадался с детской порнографией. В 1991 году его уже обвиняли в аналогичном преступлении, и тогда он признавал свою вину.

Если же сейчас удастся признать Надера виновным, то свидетелю Мюллера в расследовании предполагаемых попыток ОАЭ повлиять на политику президента США Дональда Трампа грозит от 15 до 40 лет тюремного заключения.

Как заметил в беседе с Федеральным агентством новостей главный редактор сетевого журнала PolitRussia.com Руслан Осташко, арест Надера был логичным и предсказуемым.

«Для дел, подобных расследованию спецпрокурора Мюллера, американское правосудие использует свидетелей, на которых имеется некий компромат, с помощью которого на них можно оказывать давление, добиваясь нужных показаний. Соответственно, про нездоровые увлечения этого самого Надера Мюллеру и остальным «расследователям» было известно с самого начала. Но надавить на этого свидетеля до такой степени, чтобы получить нужный результат, им почему-то не удалось. Его решили наказать. И, я полагаю, арест Надера является сигналом другим фигурантам дела — мол, при новом генпрокуроре они должны давать правильные показания», — объяснил свою точку зрения Руслан Осташко.

Не справился с задачей

По мнению политолога, эпопея по поводу импичмента Трампа и расследования того, кто его избрал, будет продолжаться до конца его первого президентского срока. Просто потому, что давний конфликт внутри американского истеблишмента до сих пор не разрешен.

«Не зря в американских соцсетях сегодня гуляет мем «Либо импичмент Трампа сейчас, либо Путин изберет его на второй срок». То есть эта борьба с ветряными мельницами будет бесконечным процессом, пока американские транснациональные корпорации не приобретут то влияние, которое у них было до Трампа», — отметил Осташко.

При этом собеседник ФАН уверен, что Мюллер с удовольствием вел бы свое расследование еще дольше, но ему не дали этого сделать. Потому что было понятно — он не смог реализовать ту задачу, которую перед ним ставили, и доказать, что Трамп имеет связи с Кремлем.

«Поэтому сейчас Мюллера будут гнобить все — и заказчики его расследования, и те, против кого оно велось. И Мюллер понимает, что против него самого накопалось немало грязи. Поэтому-то он подал в отставку и пытается спрятаться по какой-нибудь программе защиты свидетелей», — добавил Осташко.

Реакция американцев

К слову, узнав о задержании свидетеля Мюллера Джорджа Надера, пользователи соцсетей нашли более интересную информацию о нем, чем то, которую привела прокуратура Восточного округа штата Вирджиния.

«В 2003 году чешский суд приговорил его к году тюремного заключения за 10 случаев сексуального надругательства над несовершеннолетними в период 1999–2002 годов. В одном случае Надер попросил орального секса у 14-летнего мальчика в номере отеля Hilton в Праге. Когда мальчик отказался, Надер мастурбировал перед ним и заплатил ему 2000 крон, что эквивалентно примерно $100 сегодня, сказал представитель суда Associated Press. Politico затем показал, что он [Надер] был осужден в 1986 в Федеральном суде в Северной Вирджинии в 1991 году по обвинению в уголовном преступлении за транспортировку сексуально откровенных материалов в иностранной торговле — импорт детской порнографии из-за рубежа. Кроме того, в 1986 году ему предъявили обвинение в импорте из Голландии журналов, изображающих обнаженных мальчиков», — написал пользователь под ником Sea_Still на сайте Reddit.

В комментариях к этому посту высказываются предположения, что ФБР было очень сложно дождаться окончания расследования Мюллера, чтобы арестовать Надера.

«Мюллер копал грязь на сообщников Трампа, используя всевозможные неэтичные и, возможно, незаконные тактики, чтобы напугать их обвинениями и попытаться заставить их придумать ложь о Трампе (тактика, которая работала на Коэна), но Мюллер, предположительно, не узнал, что парень, который уже был признан причастным к детскому порно до этого, все еще был вовлечен в него», — отмечают американцы.

Эхо расследования Мюллера

Напомним, в марте этого года спецпрокурор США Роберт Мюллер окончил свое расследование по поиску «русского следа» в победе Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году, которое длилось 22 месяца и стоило американским налогоплательщикам миллионы долларов. Это расследование признали провальным, поскольку никаких доказательств «вины» России и ее сговора с Трампом предъявлено не было.

В конце мая, после того как российская компания «Конкорд», принадлежащая петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, потребовала привлечь Мюллера и генпрокурора США Вильяма Барра к уголовной ответственности за незаконное разглашение данных судебного процесса, спецпрокурор объявил о своем уходе в отставку.

Из-за ходатайства «Конкорда» о привлечении Мюллера и Барра к ответственности был вынужден покинуть свой пост и заместитель генпрокурора США Род Розенштейн, координировавший расследование о «русских троллях», избравших Трампа.

Испугавшись ответственности за нарушения американских законов, допущенные в ходе расследования, на своей прощальной пресс-конференции Мюллер признал, что ему действительно не удалось доказать, что «одна частная российская компания» повлияла на итоги президентских выборов в США с помощью соцсетей. При этом бывший спецпрокурор США не преминул перекинуть ответственность за обнародование материалов дела на генпрокурора Барра.