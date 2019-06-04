Малькевич рассказал, как будет устроен закон о защите россиян за границей

Москва, 4 июня. Автором закона о юридической защите подвергшихся за границей гонениям россиян станет депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом во вторник заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, выступая на пресс-конференции, посвященной делу Бутиной.

По его словам, парламентарий уже работает над поправками в законодательства, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Есть два направления. Мы обсуждаем создание фонда помощи нашим соотечественникам и обеспечения юридической защиты. Кроме того, законотворческая деятельность направлена на то, чтобы четко работал закон об иностранных агентах у нас», — подчеркнул Малькевич.

Ранее сообщалось, что Фонд защиты национальных ценностей за несколько дней собрал 10 млн рублей для оплаты 43-миллионного долга Бутиной перед адвокатами.

Напомним, что Марию Бутину признали виновной в ведении деятельности в пользу зарубежного государства без регистрации в качестве «иностранного агента». 26 апреля американский суд приговорил ее к 18 месяцам лишения свободы, однако адвокаты надеются освободить свою подзащитную раньше с учетом того времени, что она уже провела в американской тюрьме на этапе следствия. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Бутина стала жертвой обострившейся в Вашингтоне русофобии.