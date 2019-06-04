Песков переадресовал Трампу вопрос о «выводе людей из Венесуэлы»

Москва, 4 июня. В Венесуэле работают российские специалисты, обслуживающие ранее поставленную в страну технику. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что официальных заявлений от Москвы о «выводе людей из Венесуэлы» не было, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление Трампа, что Россия якобы информировала США о «выводе своих людей из Венесуэлы».

«По всей видимости, это косвенная ссылка на какие-то источники из СМИ, — предположил пресс-секретарь президента России. — С российской стороны не могло быть никакой официальной информации на сей счет. Там есть специалисты, которые занимаются обслуживанием ранее поставленной техники. Этот процесс идет в плановом порядке. Что значит «вывела своих людей» — я не понимаю».

Журналисты в свою очередь уточнили, являются ли слова Трампа — реакцией на спекуляции СМИ.

«Я не знаю, что это за реакция, — отреагировал представитель Кремля. — Лучше спросить у американской стороны».

Ранее в МИД РФ за о недопустимости вмешательства стран во внутренние дела других государств. Примером такого поведения замминистра иностранных дел Сергей Вершинин назвал политику Вашингтона, который пытается выбрать руководство Венесуэлы вместо жителей этой страны.

Напомним, при поддержке США председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуйайдо в начале года объявил себя главой страны. Легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь назвал его марионеткой Вашингтона. РФ, Китай и ряд других стран заявили о поддержке законных властей Венесуэлы и призвали стороны конфликта к мирным переговорам.