Военные США убивают мирных жителей Дейр-эз-Зора за нефть Сирии

Американские военнослужащие убивают мирных жителей на северо-востоке Сирии, в зоне, неподконтрольной Дамаску и находящейся в оккупации проамериканских сил. В социальных сетях были опубликованы кадры подрыва нефтеналивного танкера на реке Евфрат. Нефтеналивная баржа была ракетой противотанкового комплекса Javelin, выпущенной американскими военными. В результате взрыва погибли шесть членов экипажа баржи, еще пятерым повезло и они с ранениями были доставлены в госпиталь.

Американские солдаты, ничего не смущаясь, сами снимали свое преступление — не скрывая своих лиц, амуниции, вооружения и военной техники. Циничное преступление снимали сами американские солдаты. Причем они не скрывали лиц, своей амуниции, вооружения и военной техники. Они остановили колонну, выставили комплекс и произвели пуск, зная, что на танкере простые рабочие.

#AlMohrar

Photos of the international coalition targeting of oil carriers inside Euphrates river in rural Der Al-Zor on Saturday. These oil carriers are being smuggled by SDF towards Assad regime's regions.#BREAKING #EidAlFitr #Syria pic.twitter.com/xyGPiZt9xn — AlMohrar English (@AlmohrarEnglish) June 4, 2019

Стоит отметить: присутствие войск международной коалиции на территории Сирии само по себе является нарушением международного права. Реалии таковы, что уже более 20 лет Белый дом не спрашивает разрешения международных институтов для проведения военных действий на территории других государств. Официальный Дамаск не раз и не два указывал на заседаниях ООН, что американские войска действуют на территории Сирии нелегально, — однако никакого эффекта эти обращения не достигли, поскольку у ООН нет способов оказать влияние на Вашингтон.

С течением времени у американцев меняется лишь подход к своей незаконной деятельности. Раньше Вашингтон устраивал большие пресс-конференции, американские чиновники рассуждали о демократии, а некоторые даже пытались оправдать действия своего правительства. Американские СМИ представляли агрессию, которую проводят США, как «вынужденную необходимость».

В ходе сирийской войны Пентагон и Белый дом минимизировали свои контакты с прессой, стараясь вообще не обсуждать столь неудобную тему. На большинство обращений Белый Дом отвечает молчанием. Редкие комментарии на тему событий в Сирии имеют отстраненный характер — они больше напоминают заученный рассказ, который не имеет прямого отношения к текущим событиям и представляет происходящее в одном «единственно верном» свете.

Более того, высшее политическое руководство США регулярно вводит в заблуждение все мировое сообщество совершенно безответственными заявлениями. Президент Дональд Трамп в своих речах восхвалял силы международной коалиции за «окончательную победу над террористами «Исламского государства»1, заявлял о «новом политическом курсе США на Ближнем Востоке» и о выводе американского контингента. Ни один из этих тезисов не оказался правдой — запрещенное в РФ «Исламское государство» продолжает активно действовать на оккупированных Штатами территориях Сирии, никаких изменений в политике США в отношении Ближнего Востока не произошло, а американские военные продолжают находиться в Сирии и безнаказанно убивают мирных жителей.

Ранее американцы признали, что в результате только действий ВВС США только в Ракке погибло более 1600 мирных жителей.

На подконтрольных проамериканским силам территориях на северо-востоке Сирии продолжается террористическая деятельность. Боевики «Исламского государства» осуществляют теракты практически ежедневно, только за 2 июня были убиты 24 бойца проамериканских курдских сил, а также мирные жители.

Избранный США политический курс позволяет Вашингтону открыто грабить природные запасы Сирии, экспортируя нелегально добытую на захваченных месторождениях нефть на рынок в других странах. Доступ к неподконтрольным учету и оценке нефтяным запасам позволяет управлять процессами на мировом рынке и влиять на нефтяные котировки.

В Сирии Белый дом держит исключительно экономические цели — для достижения которых Вашингтон готов использовать любые политические средства, включая «управляемые» террористические группировки и методы «цветных революций». «Высокие идеалы демократии», о которых американские чиновники рассуждают в своих публичных выступлениях, оказываются совершенно не при чем, когда речь идет о доходах и власти — убедиться в этом можно просто ознакомившись со списком военных преступлений, совершенных американцами в Сирии.

США длительное время поддерживали целый ряд разнообразных группировок, которые эксплуатировали нефтяные ресурсы на востоке Сирии, отметил в разговоре с Федеральным агентством новостей военный эксперт, доктор военных наук Анатолий Матвийчук. Топливный кризис в Сирии вынудил Дамаск закупать нелегально добытую на востоке страны нефть, и теперь США любыми средствами, в том числе насилием, стараются показать жителям оккупированных территорий, что не допустят улучшения ситуации в Сирии.

«Нефтяные запасы на востоке Сирии подконтрольны группировкам, которые поддерживают Соединенные Штаты. США сами участвовали в разработке некоторых месторождений и контрабандой вывозили оттуда нефть, которые продают на различных рынках. И вдруг создается угроза, что эту нефть может получить Дамаск, правительственные силы, что усилит и государство и армию. Американцам это не нравится, они пытаются противостоять Дамаску. Наносится экономический, финансовый и военный ущерб официальному правительству Сирии, — отметил эксперт. — Это — продолжение незаконной оккупации, это — участие США в войне против центрального правительства Сирии на стороне боевиков».

На данный момент, по мнению военного эксперта, США не слишком склонны к перемене своего политического курса в Сирии и на Ближнем Востоке в целом — напротив, советники смогли убедить Трампа оставить в Сирии американский контингент, а Белый дом принялся усиливать давление на союзника Сирии — Иран.

Для того, чтобы американская политика поменялась, необходимо, чтобы произошло событие, которое будет угрожать Вашингтону катастрофическими политическими последствиями. Анатолий Матвийчук отметил, что ООН оказалась неспособна сдерживать американскую политику в Сирии и должна вспомнить о своих непосредственных обязанностях гаранта мирного процесса во всем мире.

«Для изменения американской политики в Сирии необходимы в первую очередь усилия членов Организации Объединенных Наций, — подчеркнул военный эксперт. — Кроме того, сами американцы должны попасть в какую-то историю, которая повлечет за собой неприятности для американского государства, возможно даже связанную с потерями среди американского персонала. Это, например, может быть нападение на базу «Ат-Танф», или на один из конвоев, которые движутся между Сирией и Ираком. Только в этом случае политические последствия могут привести к отказу Вашингтона от дальнейшей экспансии».

1 Организация запрещена на территории РФ.