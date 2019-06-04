Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Стало известно, как адвокаты смогли сократить тюремный срок Бутиной

50
0 Оставить комментарий

Стало известно, как адвокаты смогли сократить тюремный срок Бутиной

Москва, 4 июня. Профессиональная работа адвокатов Марии Бутиной помогла сократить ее тюремный срок до 18 месяцев, заявил правозащитник Александр Ионов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он рассказал, что юристы навещали девушку каждый день.

«Еще до ее помещения под стражу Боб (Боб Дрисколл. — Прим. ФАН) присутствовал с ней. Он помог Маше с самого начала не сделать никаких ошибок», — подчеркнул Ионов.

По словам правозащитника, адвокаты россиянки не позволили «людям, которые желают ей зла, найти «инцидент» для нового преследования».

«Благодаря работе адвокатов удалось доказать прокуратуре что их действия в одном из случаев нарушают конститкцию США, поэтому и получился срок 18 месяцев», — добавил он.

infox - new
Автор: Герман Парло
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров