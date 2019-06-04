Стало известно, как адвокаты смогли сократить тюремный срок Бутиной

Москва, 4 июня. Профессиональная работа адвокатов Марии Бутиной помогла сократить ее тюремный срок до 18 месяцев, заявил правозащитник Александр Ионов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он рассказал, что юристы навещали девушку каждый день.

«Еще до ее помещения под стражу Боб (Боб Дрисколл. — Прим. ФАН) присутствовал с ней. Он помог Маше с самого начала не сделать никаких ошибок», — подчеркнул Ионов.

По словам правозащитника, адвокаты россиянки не позволили «людям, которые желают ей зла, найти «инцидент» для нового преследования».