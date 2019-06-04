Детский омбудсмен назвала способ уменьшения числа матерей-кукушек в РФ

Волна случаев, связанных с оставлением матерями своих детей, связана с бюрократическими трудностями в получении социальной помощи и отсутствием информации о возможных мерах поддержки. Об этом заявила 4 июня уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с журналистами, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Детский омбудсмен прокомментировала возросшее за последний месяц число детей, брошенных родными матерями в различных общественных заведениях — поликлиниках, торговых центрах, хостелах.

«Последние ситуации — я сама лично встречалась и разбиралась в них — показывают, что люди порой дезориентированы, не знают о том, куда обратиться», — рассказала Анна Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, сегодня действуют различные виды социальной поддержки семей с детьми, даже в случаях, когда имеются трудности с наличием российского гражданства. Однако зачастую оформление и получение различных выплат и льгот связано с большим количеством трудностей.

«Сегодня принципиально важно сократить путь к получению социальной услуги нуждающегося человека, устранить эти бюрократические проволочки. В Пензенской области мы отработали эту схему уже. Это позволяет аккумулировать усилия и на ранней стадии выявить эту проблему. Не когда она [мать] уже привела детей в хостел и бросила, а на ранней стадии», — добавила омбудсмен.

По словам уполномоченного по правам ребенка, в Пензенской области организована система мониторинга семей и детей, находящихся в зоне риска, а также их поддержки в режиме одного окна. Для организации подобной практики пришлось провести обучение для целого ряда ведомств.

Этот опыт, по словам Кузнецовой, стоит распространить и на другие российские регионы, в том числе для профилактики появления новых матерей-кукушек.

«В моей личной практике были случаи, когда дети на самом деле оказались бы в детском доме, если бы им [семье] вовремя не рассказали о том, что есть такой кризисный центр и туда можно обратиться», — пояснила Кузнецова.

За последние три неполных недели стало известно сразу о четырех брошенных детях. 17 мая 21-летняя девушка, приехавшая с Украины к своему парню в Москву, оставила дочь в столичной поликлинике.

Спустя 10 дней аналогичный случай произошел в одном из московских торговых центрах — мать не пришла за оставленным в игровой комнате сыном. И уже через 2 дня — 29 мая — в хостеле в Люберцах (Московская область) были оставлены двойняшки.

Все матери-кукушки были задержаны правоохранительными органами.