Отец Бутиной заявил, что его дочь полностью отрезана от внешнего мира

Москва, 4 июня. Осужденная в США россиянка Мария Бутина полностью отрезана от внешнего мира. Об этом заявил во вторник ее отец Виктор Бутин, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Определенный период времени для нее был перекрыт доступ к данным. Она могла услышать о том, что в мире происходит лишь через консулов и адвокатов. Сейчас он тоже отсутствует, но мы надеемся на ограниченный период, связанный с перемещением», — отметил он, выступая на пресс-конференции.

Бутин добавил, что он не знает, будет ли Марии предоставлена возможность пользоваться Интернетом, а если будет, насколько сильно будет ограничен доступ в международную Сеть.

Ранее сообщалось, что Фонд защиты национальных ценностей за несколько дней собрал 10 млн рублей для оплаты 43-миллионного долга Бутиной перед адвокатами. Кроме того, он инициирует поправки в законодательство, чтобы обеспечить правовую защиту россиян, преследуемых судом за рубежом.

Напомним, что Марию Бутину признали виновной в ведении деятельности в пользу зарубежного государства без регистрации в качестве «иностранного агента». 26 апреля американский суд приговорил ее к 18 месяцам лишения свободы, однако адвокаты надеются освободить свою подзащитную раньше с учетом того времени, что она уже провела в американской тюрьме на этапе следствия. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Бутина стала жертвой обострившейся в Вашингтоне русофобии.