Сирия, 4 июня. Турки отправляют подкрепление для боевиков в Хаму, отряд спецназа «Силы Тигра» освобождает поселение в Идлибе. Курды принимают меры по предотвращению терактов во время праздника окончания Рамадана. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: на юге Идлиба нанесли удар по расположениям джихадистов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: развивают наступление в Хаме, на юге Идлиба совместно со спецназом «Силы Тигра» освободили от радикалов еще одно поселение.

«Исламское государство1: потеряло шесть боевиков на востоке Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла мирное поселение в Идлибе, обменивается в Хаме ударами с подразделением САА.

Курды: усиливают на оккупированной территории меры безопасности на время праздника окончания Рамадана.

Провинция Алеппо

Местный источник новостей в сети Twitter Harbieh Nadie сообщил, что утром в городе Мандбидж на востоке провинции было задержано 6 боевиков «Исламского государства», включая двух женщин. Члены спящей ячейки участвовали в организации подрывов и убийств в провинции.

В поселке Ахтарин один житель скончался в результате взрыва бомбы, установленной в его автомобиль, как передает канал Masar Press Net. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за подрыв. Личность погибшего выясняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Канал Deir Ezzor 24 передает, что курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) на все время праздника Ид-аль-Фитр установили на подконтрольных им районах запрет на пользование мотоциклами. Вынужденный запрет на пользование мотоциклами является мерой безопасности: радикальные группировки, действующие на курдских территориях неоднократно использовали заминированные мотоциклы в терактах. Кроме того, Ид-аль-Фитр (Ураза Байрам) - важный праздник в исламе, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, в этот день мусульмане собираются для совместных молитв в мечетях. И, к сожалению, этим часто пользуются террористы при организации взрывов и провокаций.

Провинция Идлиб

Сегодня утром город Тремала на юге провинции был обстрелян боевиками «Тахрир аш-Шам». Как передает источник в сети Twitter Orient News, огонь по городу был открыт из реактивной системы ведения залпового огня «Град». Информация о жертвах среди мирного населения пока что не поступала.

В городе Кафр-Набаль боевики использовали в качестве своего опорного пункта хирургическую больницу Аль-Хати, как передает местный источник jisrtv.

ВВС Сирии продолжают антитеррористическую операцию на юге провинции. Утром с воздуха были нанесены удары по укрытиям радикалов в окрестностях города Маар Хурма, у поселка Аль-Фатир, передает канал Baladi News. После перестрелки с джихадистами отряд САА специального назначения «Силы Тигра» освободил деревню Карутия, как сообщает канал War in Syria.

Провинция Хама

Военные источники новостного агентства Al Masdar News сообщили, что за последние 48 часов на северо-запад Хамы прибыло подкрепление из боевиков, поддерживаемых Турцией. Подкрепление для джихадистов и «умеренной оппозиции» направленно из Алеппо в провинцию после тяжелых потерь «Тахрир аш-Шам» в боестолкновениях с САА. В понедельник правительственная армия возобновила наступление на северо-западе провинции, захватив город Аль-Касабия после боя с джихадистами «Тахрир аш-Шам». В результате этого продвижения сирийская армия закрепила свои позиции на севере от Кафр Набуды.

Утром подразделение сирийской армии обстреляло из артиллерии укрепления джихадистов на подступах к городам Кафр-Зита и поселку Арбайн, в ответ на провокации с их стороны, как передает местный источник jisrtv. Информация о потерях боевиков в живой силе или военной технике уточняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)