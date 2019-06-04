Герман Клименко прокомментировал реакцию «Яндекса» на запрос ФСБ о ключах шифрования

Отказ «Яндекса» предоставить ключи шифрования по запросу ФСБ крайне маловероятен, считает бывший уполномоченный при президенте РФ по развитию Интернета Герман Клименко. Так он прокомментировал Федеральному агентству новостей сообщение РБК о том, что российский портал не готов передать спецслужбе доступ к «Яндекс.Почте» и «Яндекс.Диску».

«Единственное расхождение компании «Яндекс» с правоохранительными органами Российской Федерации возможно только в случае неправильного оформления документов, — рассказал Клименко. — «Яндекс» — российское юридическое лицо, и у него не может быть никаких конфликтов, как нет их у Google или Apple с их правоохранительными органами в их юрисдикциях».

Напомним, что уже почти два года Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ имеет право требовать от любого сервиса из реестра организаторов распространения информации передать ей информацию для декодирования сообщений — те самые ключи шифрования. Так спецслужбе действовать быстрее и проще, чем через суд добиваться от интернет-компаний переписки их пользователей.

С создателем Telegram Павлом Дуровым вышла иная история, напомнил эксперт: у него уже были на руках законные решения судов о необходимости выдачи сведений, однако он отказался их выполнить.

«Я уверен, что в «Яндексе» ситуация принципиально другая, если она вообще имеет место быть, — заявил Клименко. — Для меня сложно представить, что российское юридическое лицо отказывает правоохранительным органам в их законном праве что-то получить. Либо здесь имеется кривая трактовка информации, либо что-то еще».

За год Google отвечает на 30 000 подобных запросов от различных американских регуляторов — и никто в США не видит в этом проблемы, отметил Клименко.

«Есть закон — его глупо обсуждать. Если вам не нравится, скажем, правостороннее движение — переезжайте в страну, где его нет», — резюмировал бывший российский интернет-омбудсмен.

Ранее агентство РБК сообщило о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», но сетевой портал отказался передать их, поскольку это дало бы доступ к паролям пользователей всех площадок «Яндекса».