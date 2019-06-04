Москва, 4 июня. Российские интернет-гигант «Яндекс» отказался передавать ФСБ ключи шифрования от сервисов «Яндекс. Почта» и «Яндекс. Диск». Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Официальные представители «Яндекса» на просьбу прокомментировать ситуацию, заявили лишь, что компания полностью соблюдает российское законодательство, сообщает РБК.

Напомним, что владение ключами шифрования позволил бы спецслужбам не только получить доступ к личным данным пользователей, но и отслеживать весь их трафик. Примечательно, что по той же самой причине в свое время был заблокирован известный мессенджер Telegram, который, как и «Яндекс», отказался предоставлять ФСБ ключи шифрования. Организация пыталась обжаловать блокировку в Верховном суде, однако ее апелляция была отклонена.

В Роскомнадзоре отметили, что действия Telegram несут угрозу для граждан РФ, поскольку мессенджер активно используется среди террористических группировок, а российские силовые структуры не в силах отследить и расшифровать сообщения, которые несут потенциальную угрозу.

Российское законодательство с 2015 года требует от всех компаний, занимающихся сбором персональных данных, обрабатывать и хранить сведения о россиянах исключительно на территории РФ.