Правозащитник назвал американский закон об иноагентах моделью давления на Россию

Москва, 4 июня. Сделка Марии Бутиной с американским следствием не касалась РФ, а касалась США, этот закон об иноагентах работает как модель давления на Россию, заявил правозащитник Александр Ионов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ионов уточнил, что деньги, собранные Фондом помощи Марии Бутиной могли бы пустить на благотворительность, но в этом случае девушке пришлось бы еще оставаться в американской тюрьме.