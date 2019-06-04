Фонд защиты национальных ценностей инициирует закон о защите россиян за границей

Москва, 4 июня. Фонд защиты национальных ценностей готовит предложения для внесения поправок в законодательство, чтобы обеспечить защиту россиян, подвергшихся судебному преследованию за границей. Об этом во вторник заявил глава фонда Александр Малькевич, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Будем готовить ряд предложений по изменению законодательства по защите наших граждан за рубежом. Надеемся, подъедет Милонов, расскажет, на какой стадии это находится», — отметил он, выступая на пресс-конференции.

По словам Малькевича, дело Марии Бутиной показало, что необходим более серьезный подход к юридической защите россиян, оказавшихся в подобной ситуации. Ранее сообщалось, что Фонд защиты национальных ценностей за несколько дней собрал 10 млн рублей для оплаты 43-миллионного долга Бутиной перед адвокатами.

Напомним, что Марию Бутину признали виновной в ведении деятельности в пользу зарубежного государства без регистрации в качестве «иностранного агента». 26 апреля американский суд приговорил ее к 18 месяцам лишения свободы, однако адвокаты надеются освободить свою подзащитную раньше с учетом того времени, что она уже провела в американской тюрьме на этапе следствия. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Бутина стала жертвой обострившейся в Вашингтоне русофобии.