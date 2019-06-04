Меркель заявила о своей поддержке «Северного потока-2»

Берлин, 4 июня. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила на конференции Федерального союза немецкой промышленности в Берлине, что поддерживает строительство «Северного потока — 2», как и немецкие промышленники.

Она особо подчеркнула, что отказ от атомной и угольной энергетики предполагает изменения в энергетической политике ФРГ, в использовании энергоресурсов. По словам Меркель, новая модель энергопользования будет озвучена до конца года, чтобы «обеспечить безопасность энергообеспечения».

«Это требует, чтобы мы переключились на газ как энергоноситель, если мы отказываемся от атомной и угольной энергетики. Поэтому я всегда выступала за то, чтобы, помимо транзита через Украину, «Северный поток — 2», как газопровод, может быть построен, и здесь у нас общее мнение», — приводит слова немецкого канцлера РИА Новости.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» ведется по дну Балтийского моря от России до Германии. Главная цель объекта — обеспечить надежные поставки природного газа в Европу. Завершить строительство планируется в начале следующего года.

Категорически против газопровода выступают США, поскольку хотят продавать Европе свое голубое топливо. Власти Украины, в свою очередь, боятся потерять колоссальную прибыль от транзита российского газа, противниками строительства также выступает ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву.

Ранее сообщалось, что Германия не станет поддерживать возможные санкции Вашингтона против проекта газопровода «Северный поток — 2», так как заинтересована в надежных поставках газа в страну.