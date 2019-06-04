Малькевич рассказал, как испытал на себе новые визовые требования США

Москва, 4 июня. Ужесточении требований к соискателям американской визы — еще один элемент политики тотальной слежки властей США, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Малькевич напомнил, что об этих требованиях ранее заявили в Госдепе США, и он уже успел испытать нововведения на себе.