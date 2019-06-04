Москва, 4 июня. Благодаря видеообращению, снятому в Оклахоме с арестованной в США россиянкой Марией Бутиной, появилась возможность привлечь к работе трех адвокатов вместо одного, рассказал вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Видеобращение с Бутиной позволило увеличить число ее адвокатов в США. По словам Ионова, кроме того, на юридическую помощь россиянке Марии Бутиной, приговоренной 26 апреля 2019 года в США к 18 месяцам тюрьмы удалось привлечь 13 миллионов рублей, семь миллионов было реструктуризировано. Еще пять миллионов направил Фонд защиты национальных ценностей.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич добавил, что десять миллионов из них перечислила организация, которую он возглавляет, три миллиона — Фонд мира.

Напомним, 15 мая Бутина подала апелляцию на приговор, после чего записала из тюрьмы видеообращение с просьбой о финансовой помощи для оплаты услуг адвокатов.

Напомним, что Мария Бутина приехала в США на учебу. Девушка защитила диплом в Американском университете, ее специальностью были международные отношения.

Россиянку задержали 15 июня 2018 года. Власти США обвинили ее в работе иностранных агентом без регистрации в Минюсте США. В МИД РФ признали Бутину политзаключенной и заявили о том, что обвинения в адрес россиянки является сфабрикованными.

Ранее она рассказала, почему не могла иметь никаких связей с разведкой РФ. Бутина подчеркнула, что в случае сотрудничества со спецслужбами, она «была бы самым невидимым человеком на Земле».

Министерство иностранных дел России назвало приговор Марии Бутиной позорным пятном на судебной системе Соединенных Штатов Америки. В ведомстве подчеркнули, что американские судьи выполнили политический заказ.

Федеральный суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы. Ее признали виновной в шпионаже в пользу РФ. Девять месяцев, проведенных под стражей в ходе досудебного расследования, зачтены при определении срока фактического отбывания наказания. Кроме того, после отбытия наказания Бутина будет депортирована в Россию.

Приговор Бутиной прокомментировали в Совете Федерации. По мнению Олега Морозова, девушка столкнулась с беспрецедентным давлением, стала жертвой тотальной русофобии. В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил настойчивые попытки США создать в лице России образ врага. Парламентарий добавил, что американцы пытаются постоянно подпитывать эту политику соответствующей информацией.

Известно, что в заключении Бутина много читает. В частности, священник Виктор Потапов передавал ей религиозную литературу. Священник рассказал, что после возвращения на Родину девушка хочет заняться преподавательской деятельностью