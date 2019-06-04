Фонд защиты национальных ценностей собрал 10 млн рублей на оплату адвокатов Бутиной

Москва, 4 июня. Российский Фонд защиты национальных ценностей за несколько дней собрал 10 млн рублей, которые пойдут на оплату услуг адвокатов россиянки Марии Бутиной, осужденной в США за незарегистрированную деятельность иноагента. Об этом во вторник заявил глава фонда Александр Малькевич.

По его словам, общая сумма задолженности Бутиной перед адвокатами составляет на сегодняшний день 43 млн рублей.

«За несколько дней нам удалось собрать и перечислить 10 млн рублей. Мы рассчитываем, что различные общественные организации, финансовые структуры, бизнес услышат, что есть такая проблема», — отметил он, выступая на пресс-конференции.

Малькевич также добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с депутатами Госдумы, чтобы создать механизм защиты россиян, подвергшихся гонениям за границей. В частности, речь может идти о создании фонда по оплате юридических услуг российских граждан.

Кроме того, необходим адекватный ответ на подобные показательные процессы, вроде дела Бутиной, считает Малькевич. В России с недавних пор появился закон об иноагентов, но пока что ни один иностранец не был осужден по этой статье.

Напомним, что Марию Бутину признали виновной в ведении деятельности в пользу зарубежного государства без регистрации в качестве «иностранного агента». 26 апреля американский суд приговорил ее к 18 месяцам лишения свободы, однако адвокаты надеются освободить свою подзащитную раньше с учетом того времени, что она уже провела в американской тюрьме на этапе следствия. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Бутина стала жертвой обострившейся в Вашингтоне русофобии.