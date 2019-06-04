Почему Турция не будет отказываться от С-400 в угоду США

Турция не хочет прогибаться под США; Вашингтон стал вести себя слишком нагло. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Турция не откажется

Турция не собирается отказываться от соглашения с Российской Федерацией по приобретению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Нет речи о том, что мы сделаем шаг назад по вопросу об С-400. У нас есть соглашение, которое мы выполняем», — заявил Эрдоган журналистам в Стамбуле.

Кроме того, президент Турции добавил, что Анкара, помимо всего прочего, готова приобрести и американские ЗРК Patriot, если со стороны Соединенных Штатов поступит такое же выгодное предложение, как и от России.

«Однако такого предложения не поступало», — заметил Эрдоган.

Наглость США

Как отметил Андрей Иванов, Эрдоган не хочет отказываться от покупки С-400 по нескольким причинам. Первая очевидна. Она состоит в том, что по соотношению цены и качества российским системам нет аналогов. Нет смысла покупать за большие деньги установки хуже, если речь идет о национальной безопасности, уверен политолог.

«Но есть еще и политическая причина. Турция просто решила не прогибаться под США. Дело в том, что Вашингтон в последние годы ведет себя слишком нагло. Они [США] не просто отказывают каким-то странам в сотрудничестве, на что в общем-то имеют право. Они именно диктуют другим государствам, с кем можно иметь дело и с кем нельзя. Например, они дошли до того, что запрещают другим странам покупать у Ирана нефть, сотрудничать с этой страной. А иначе они угрожают санкциями», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт выразил мнение, что если Турция будет это терпеть, то завтра Вашингтон, почувствовав безнаказанность, придумает еще какие-нибудь совершенно немыслимые ограничения. Но при этом Вашингтон будто не замечает, что сам зависим от отношений с другими игроками на международной арене.

«И вот Эрдоган решил показать, что он тоже может быть жестким. С одной стороны, это позволяет немного осадить США, а с другой — повысить авторитет Турции в регионе. Ведь если Анкара вольна самостоятельно принимать решения, то с ней будут считаться и другие. А для Турции крайне важно сотрудничать не только с США, но также с Ираном, Россией, Китаем, странами Персидского залива», — заключил Андрей Иванов.

Турция уже заявляла, что от планов закупки российских систем не откажется и что первая партия С-400 должна поступить в страну уже в июле. Соединенные Штаты заявляют, что российские системы несовместимы со стандартами Североатлантического альянса, а также грозят ограничительными мерами за их возможное приобретение.

Ранее в Совете Федерации оценили переговоры Вашингтона и Анкары по вопросу С-400. По мнению сенатора Олега Морозова, США понимают, что никак не могут повлиять на позицию Анкары в вопросе покупки российского вооружения.