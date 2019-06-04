Москва, 4 июня. Стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» пройдут в сентябре, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Это самое масштабное из более 3,5 тысячи основных мероприятий боевой подготовки. Для соединений, воинских частей и подразделений с высокими результатами боевой подготовки организуют проверки на право присвоения им наименований «ударные». Минобороны России проведет учения «Центр-2019» в сентябре.

Завершится учебный год контрольными мероприятиями для всех категорий военнослужащих, отметил Шойгу.

3 июня масштабные учения стартовали в Центральном военном округе. В 2019 году на полигонах пройдет больше сотни маневров. Наиболее крупные — «Центр-2019», двустороннее учение танковых полков под Челябинском, совместные маневры войск противовоздушной обороны, авиации в Астраханской области. Так, на аэродроме Шагол Челябинской области Смешанный авиационный полк ЦВО приступил к летно-тактическим учениям на многофункциональных истребителях-бомбардировщиках Су-34 поколения 4++.

Ранее сообщалось, что на перевооружение Вооруженных сил Российской Федерации в 2019 году направлено более одного триллиона рублей. Более половины средств пойдет на серийные закупки новейших образцов военной техники, с тем чтобы к концу года доля современного вооружения в войсках составила 67%.

Шойгу сообщил, что в 2019 году будет введено в эксплуатацию более 1,2 тысячи единиц автомобильной и бронированной техники, а также 1,5 тысячи современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения.