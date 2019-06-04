Отец Бутиной рассказал об условиях содержания россиянки в тюрьме

Москва, 4 июня. Отец Марии Бутиной Валерий смог пообщаться с дочерью несколько дней назад. Он рассказал об условиях содержания россиянки в американской тюрьме на пресс-конференции, организованной Фондом национальных ценностей.

Валерий Бутин сообщил, что связь с Марией неустойчива. Недавно Бутину перевели в тюрьму в Таллахасси.

«Это насилие над личностью, многократно усиленное несправедливым приговором», — прокомментировал Бутин ситуацию с россиянкой.

Отец Бутиной рассказал, что дочь держится уверенно.

«Уверенность ее подкрепляется тем, что мы передаем ей нашу поддержку и понимание, что она остается гражданином нашей страны», — подчеркнул Бутин.

Кроме того, отец Марии Бутиной сообщил, что условия в Таллахасси несколько демократичнее, чем в предыдущей тюрьме.

«Появилась возможность владеть Интернетом, есть возможность пользоваться мессенджером. Можем ей больше сообщить информации, можно ограниченно пользоваться видеосвязью», — рассказал Валерий Бутин.

Он отметил, что в каждой тюрьме действуют свои ограничения по возможности переговоров. Сейчас режим позволяет связываться с Марией Бутиной на 10 минут в день (300 минут в месяц). Также отец россиянки сообщил, что с бытовыми нуждами есть своя специфика, поскольку при перемещении изымаются все вещи.

Напомним, Марию Бутину задержали в США в июле прошлого года. Россиянку обвинили в «связях» с разведкой РФ и работе «иностранным агентом» в Америке без регистрации. Сейчас женщина находится под стражей. Российская сторона неоднократно заявляла, что все обвинения в адрес Бутиной сфабрикованы. Фонд защиты национальных ценностей ранее перевел 5 миллионов рублей на оказание юридической помощи Марии Бутиной.