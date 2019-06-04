Минобороны проверит ход работ над спутником наблюдения «Барс-М»

Москва, 4 июня. Министерство обороны РФ следит за разработкой спутника наблюдения и картографирования «Барс-М». Работу ракетно-космического центра «Прогресс» по производству аппарата и технологическое переоснащение орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения в целом обсудили 4 июня на совещании в Национальном центре управления обороной, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«На майских совещаниях в Сочи президенту России доложили о состоянии дел по производству изделия. Верховный Главнокомандующий поставил задачу до 1 декабря текущего года завершить создание данного аппарата», — напомнил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что министерство обороны обеспечит полярные регионы спутниковой связью. После вывода на орбиты спутников «Меридиан-М» российская группа в Арктике получит доступ к высокоскоростным каналам передачи информации.