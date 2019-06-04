Правозащитник объяснил, почему об обмене Бутиной на Уиллана не может быть и речи

Москва, 4 июня. Об обмене Марии Бутиной на подозреваемого в шпионаже американца Пола Уиллана не может быть и речи, заявил правозащитник Александр Ионов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это правовой вопрос, речи об этом быть не может, дело Бутиной — это полностью политический кейс», — подчеркнул он.

Ионов также заметил, что уже давно занимается защитой россиян, «попавших в американские застенки».

«Если раньше мы сталкивались с вопросами преступлений в сфере кибербезопасности, наркотрафика, наших граждан вывозили незаконно, сейчас мы видим плохую тенденцию», — сообщил он.

По его словам, это подтверждает и МИД РФ. Речь идет об усилении давления на российских граждан, когда «человек, понимая всю правовую коллизию прецедентного права, будет готов выполнять любые задания США».

«Наш закон об иноагентах так не работает, правовая система должна иметь задатки здравого смысла», — подчеркнул Ионов.

Кроме того, он поблагодарил всех неравнодушных россиян за перечисление средств в Фонд поддержки Марии Бутиной.