Человек погиб при обрушении породы на шахте в Кузбассе

Кемерово, 4 июня. Мужчина 1983 года рождения погиб при обрушении породы на шахте «Распадская» в Кемеровской области. В момент трагедии на шахте проводился ремонт, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в лаве №4. Объем обрушения составил около трех кубических метров. Тело погибшего мужчины сейчас поднимают из шахты. Добыча при этом продолжается.

«Распадская» является крупнейшей угольной шахтой в России. Она находится вблизи города Междуреченска. Добыча здесь ведется с 1973 года. Шахта входит в состав «Распадской угольной компании», 82% акций которой принадлежат компании Evraz Group.