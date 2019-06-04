Москва, 4 июня. Так называемое «расследование» блогера Алексея Навального, посвященное министру культуры России Владимиру Мединскому, было сделано по заказу щедрого теневого спонсора, который передал главе так называемого ФБК более трех миллионов рублей.

Отмечающий день рождения 4 июня Навальный не отказывается получать подарки и в любые другие даты. Однако глава ФБК прекрасно знает, что для этого он должен предоставить своим спонсорам некую «услугу». Каждое «расследование» блогера совпадает с очередных крупным переводом на его биткоин-кошелек.

Это произошло и в мае после выхода на канале Навального видео с атакой на Мединского и Константина Голощапова. Вероятно, заказчик остался доволен сфабрикованным материалом: счет блогера пополнился за раз на 6,8 биткоина. В рублях эта сумма будет достигать почти 3,5 миллиона рублей.

Пожалуй, это был самый главный «подарок» имениннику. Сделав свое грязное дело, глава ФБК пожелал поскорее сбежать за рубеж и отправился на очередной отдых в Турцию.

Отметим, что схема снабжения ОПГ Навального с помощью криптовалютных счетов действует с 2017 года. Группировка блогера нашла полулегальную нишу в финансовом секторе, которая позволяет ей получать деньги от кого угодно. При этом ФБК может действовать, не привлекая внимания налогового инспектора.

По некоторым данным, во время президентской кампании Навальный получил от «неизвестных сторонников» биткоины на сумму в 62 миллиона рублей. При этом блогер, конечно же, знал, что с двумя судимостями его не допустят до выборов. Фамилия «Навальный» так и не появилась в избирательном листке, а в это время переведенные блогеру от обманутых людей деньги исчезли в неизвестном направлении.

По данным СМИ, все отпуска блогера совпадают со съемом круглых сумм с биткоин-кошелька ФБК. Очевидно, что на деньги так называемых «сторонников» он неплохо проводит время.

В этом году Навальный вновь нашел повод попросить деньги, продвигая на выборы свою любимицу Любовь Соболь. Дама еще не прошла муниципальный фильтр, а биткоины таинственных лондонских меценатов и донаты рядовых подписчиков уже потекли на счета ФБК. Следовательно, поездка в Турцию будет далеко не последней вылазкой блогера на отдых на рубеж.