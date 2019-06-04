Народный мститель из Северодонецка сообщил о взятии под контроль ВСУ мостов у границы с РФ

Донбасс, 4 июня. Гражданский конфликт между западом и востоком Украины в своем развитии продолжает нарушать мирную жизнь местных жителей. В Луганской области рядом с государственной границей России замечена группа десантников ВСУ, обосновавшаяся под мостом через реку Деркул. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

На связь с корреспондентом ФАН вышел народный мститель из Северодонецка (Луганская область. — Прим. ФАН) Игорь, который периодически сообщает о преступлениях украинских силовиков в Донбассе. Мужчина рассказал о странной активности украинских десантников в районе населенного пункта Красная Таловка Станично-Луганского района Луганской области. Данное село находится прямо на границе украинского региона и Российской Федерации.

«Мост через речку Деркул недалеко от границы с РФ. Под мостом постоянно дежурят двое украинских десантников, разбили там что-то типа халабуды (шалаш, временное укрытие. — Прим. ред.). Рыбаков от того места отгоняют, не дают порыбачить, постоянно разгоняют, чтобы не приближались на расстояние свободной видимости. Весь транспорт, который перемещается по мосту в обоих направлениях, переписывают — номерные знаки, марки и модели», — рассказал Игорь.

Кроме того, мужчина проинформировал, что аналогичная ситуация наблюдается в районе поселка Городище в нескольких километрах к северу от Красной Таловки. Поселок также расположен у границы с РФ.

«Рыбаки рассказали, что в Городище аналогичный пост. Там постоянно ошиваются шестеро десантников ВСУ, но без палаток. Неподалеку у них постоянно дежурит что-то типа командно-штабной машины — 131-й «зилок» [военный автомобиль ЗИЛ-131], живут они иногда в «шишарике» [военный автомобиль ГАЗ-66]. Ближе рыбаки не смогли подойти», — уточнил украинец.

Мужчину насторожило подобное поведение украинских силовиков, особенно с учетом того факта, что оба поста находятся в районе мостов рядом с границей Украины и России. Полученные сведения Игорь направил также в министерство госбезопасности Луганской народной республики.