Косачев заявил о растущей вероятности возвращения России в ПАСЕ

Симферополь, 4 июня. Вероятность возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы растет с каждым днем, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, ситуацию с ПАСЕ и другие аспекты взаимодействия с Советом Европы будут обсуждать на заседании межведомственной комиссии РФ по делаем СЕ 11 июня.

«Там я думаю, состоится серьезный разговор с участием обеих палат Федерального собрания и всех профильных министерств и ведомств», — сказал Косачев.

Как сообщал Infox, отношения России и ПАСЕ резко ухудшились в 2014 году. Делегацию РФ лишили права голоса из-за воссоединения Крыма с РФ (жители полуострова приняли такое решение после госпереворота на Украине. - Прим.ФАН). В ответ Москва заявила, что прекращает участвовать в заседаниях, а также больше не будет платить взносы в бюджет СЕ.

Ранее стало известно, что ПАСЕ пригласила российскую делегацию посетить очередную сессию. По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, это приглашение доказывает то, что СЕ признал ошибочность антироссийских санкций. Политик подчеркнул, что для восстановления конструктивного диалога ПАСЕ надо«преодолеть деструктивное влияние русофобского меньшинства».

Как отмечает «Свободная пресса», отказ России от уплаты членских взносов в СЕ был весьма болезненным для этой организации. По итогам 2018 года «дыра» в бюджете СЕ составила 53 млн евро.