Супруга президента Израиля умерла после пересадки легкого

Тель-Авив, 4 июня. Жена президента Израиля Нехама Ривлин умерла спустя несколько месяцев после того, как врачи выполнили ей пересадку легкого. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«Вместе со всеми гражданами Израиля моя супруга Сара и я выражаем глубокие соболезнования в связи с кончиной супруги президента Нехамы Ривлин. Мы все молились за ее выздоровление в последний период, когда она мужественно боролась за свою жизнь», — приводит слова Нетаньяху РИА Новости.

Жене главы государства Реувена Ривлина было 73 года. В начале этого года врачи пересадили ей легкое. Трансплантация потребовалась из-за проблем с дыханием, которые беспокоили супругу президента в последние годы. Она принимала лекарства и постоянно пользовалась кислородным баллоном.

Операцию провели в начале марта 2019 года, она прошла успешно, однако спустя две недели Нехаме потребовалось повторное вмешательство врачей. В начале апреля супругу президента снова госпитализировали, медикам пришлось подключить ее к аппаратам и ввести в медикаментозную кому. Нехама Рилин скончалась утром 4 июня в больнице Бейлинсон, всего день не дожив до своего 74-летия.