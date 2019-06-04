Екатеринбург, 4 июня. Государственная дума не отказывается от предложения о запрете использования в судах защитных кабин, в том числе металлических клеток, заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Выступая на заседании Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в Екатеринбурге, он уточнил, что закон «пока не подходит в организационном виде». Законопроект о запрете клеток в российских судах отправили на доработку.

Крашенников напомнил, что есть случаи, когда люди обвиняются в особо тяжких преступлениях. Ранее рабочая группа по совершенствованию законодательства о судоустройстве и процессуального законодательства отложила принятие законопроекта, касающегося использования защитных кабин.

Документ в ноябре был внесен на рассмотрение парламента группой членов Совета Федерации. Он запрещает использование защитных кабин в зале судебных заседаний для подозреваемых, обвиняемых или подсудимых.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать вопрос о запрете на использование клеток для обвиняемых в залах судов. Распоряжение премьер-министр дал по итогам встречи с членами Совета Федерации 12 февраля.

Поручение премьер-министра адресовано Минюсту, МВД и Минфину России. Ведомства, согласно распоряжению, должны дополнительно проработать вопрос о запрете на использование в залах судебных заседаний защитных кабин, в которые помещают подозреваемых, обвиняемых и подсудимых.

Напомним, предложение убрать клетки из российских судов впервые было озвучено спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в июле прошлого года. По словам сенатора, нахождение подсудимых за решеткой унижает человеческое достоинство.

В середине ноября группа российских сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект. Член Совета Федерации Андрей Клишас выступил в качестве соавтора инициативы. Он подчеркнул, что присутствие в зале заседания подобных конструкций затрудняет общение подозреваемого с адвокатом, а также вызывает негативную реакцию со стороны общества.

Федеральное агентство новостей опросило представителей правоохранительных органов и адвокатов, чтобы выяснить их мнение по поводу содержания подсудимых в специальных клетках-аквариумах. Юристы по-разному отнеслись к этой инициативе законотворцев — от полного неприятия до восторга.