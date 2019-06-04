Медведев поздравил всех мусульман России с Ураза-байрамом

Москва, 4 июня. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил всех российских мусульман с Ураза-байрамом.

По словам главы правительства, этот религиозный праздник символизирует духовное очищение и милосердие. Медведев также поблагодарил мусульманскую общину за то, что та вносит свой вклад в консолидацию общества.

«Российская умма вносит значимый вклад в противодействие экстремистской идеологии и нетерпимости, многое делает для укрепления межнационального мира и согласия в нашей стране», — говорится в телеграмме премьер-министра, опубликованной на сайте кабмина.

Ранее с поздравлением выступил президент РФ Владимир Путин. Он пожелал всем мусульманам России мира и благополучия. Напомним, что Ураза-байрам — один из двух главных дней исламского календаря, который знаменует завершение поста, длящегося в течение священного месяца Рамадан. В этот день мусульмане совершают праздничную молитву, готовят традиционные блюда и обмениваются подарками.