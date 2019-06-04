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В Совфеде рассказали о наличии у США доказательств вины Киева в гибели МН17

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В Совфеде напомнили Помпео, что РФ не обязана отчитываться за расследование MH17

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия не должна отчитываться за инцидент, к которому не имеет отношения. В ответ на лицемерный упрек госсекретарю США посоветовали изучить доказательства вины Киева в гибели МН17 в Донбассе.

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Москву «сделать больше» для расследования крушения малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году. Так, в интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL госсекретаря спросили, достаточно ли Российская Федерация делает в связи с расследованием катастрофы.

«Нет, им нужно делать больше. Я надеюсь, что Россия увидит: отчитаться в том, что случилось, когда так ужасно погибли столько людей, — в ее собственных интересах», — подчеркнул Помпео.

Комментируя заявление представителя США, член Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «Российская Федерация не обязана отчитываться за расследование инцидента, к которому не имеет никакого отношения».

Майк Помпео

«Я также должен сказать, что мы больше других стран сделали для внесения ясности в этот инцидент: предоставили данные по ракете, провели большую пресс-конференцию, рассказали о характере повреждений самолета и т. д. Но Россию, чуть ли не обвинив в инциденте, устранили от самого процесса, от расследования.

Помпео знает, какие представители каких американских спецслужб проводили эту операцию (уничтожение самолета. — Прим. ФАН) и кто осуществил сам пуск ракеты. Отсюда у них же и проблемы: прошло столько времени, но они так и не смогли подогнать свои «доказательства» под обвинения ополченцев и России», — говорит сенатор.

Тем не менее собеседник ФАН уверен, что рано или поздно «детали чудовищной провокации, которую устроили американские и украинские спецслужбы, станут известны мировой общественности».

В Совфеде напомнили Помпео, что РФ не обязана отчитываться за расследование MH17

«Сегодня же вся эта тема держится только на голословных заявлениях высокопоставленных людей, которым рядовой обыватель априори верит, ведь такие люди врать не могут. Могут и делают это регулярно.

Но я бы сказал Помпео: «Дорогой «друг», ты же очень влиятельный человек, возьми и проанализируй всю информацию, узнай, что дали ваши космические войска, что дали ваши средства ПВО. У вас есть фотографии и даже зафиксированный инверсионный след ракеты, идущий от украинской пусковой установки». Все они знают, все у них есть, поэтому это лукавство и лицемерие», — заключил сенатор.

Напомним, малайзийский Boeing-777, выполняющий рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

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Автор: Сергей Гагарин
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