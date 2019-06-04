В Совфеде рассказали о наличии у США доказательств вины Киева в гибели МН17

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия не должна отчитываться за инцидент, к которому не имеет отношения. В ответ на лицемерный упрек госсекретарю США посоветовали изучить доказательства вины Киева в гибели МН17 в Донбассе.

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Москву «сделать больше» для расследования крушения малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году. Так, в интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL госсекретаря спросили, достаточно ли Российская Федерация делает в связи с расследованием катастрофы.

«Нет, им нужно делать больше. Я надеюсь, что Россия увидит: отчитаться в том, что случилось, когда так ужасно погибли столько людей, — в ее собственных интересах», — подчеркнул Помпео.

Комментируя заявление представителя США, член Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «Российская Федерация не обязана отчитываться за расследование инцидента, к которому не имеет никакого отношения».

«Я также должен сказать, что мы больше других стран сделали для внесения ясности в этот инцидент: предоставили данные по ракете, провели большую пресс-конференцию, рассказали о характере повреждений самолета и т. д. Но Россию, чуть ли не обвинив в инциденте, устранили от самого процесса, от расследования. Помпео знает, какие представители каких американских спецслужб проводили эту операцию (уничтожение самолета. — Прим. ФАН) и кто осуществил сам пуск ракеты. Отсюда у них же и проблемы: прошло столько времени, но они так и не смогли подогнать свои «доказательства» под обвинения ополченцев и России», — говорит сенатор.

Тем не менее собеседник ФАН уверен, что рано или поздно «детали чудовищной провокации, которую устроили американские и украинские спецслужбы, станут известны мировой общественности».

«Сегодня же вся эта тема держится только на голословных заявлениях высокопоставленных людей, которым рядовой обыватель априори верит, ведь такие люди врать не могут. Могут и делают это регулярно. Но я бы сказал Помпео: «Дорогой «друг», ты же очень влиятельный человек, возьми и проанализируй всю информацию, узнай, что дали ваши космические войска, что дали ваши средства ПВО. У вас есть фотографии и даже зафиксированный инверсионный след ракеты, идущий от украинской пусковой установки». Все они знают, все у них есть, поэтому это лукавство и лицемерие», — заключил сенатор.

Напомним, малайзийский Boeing-777, выполняющий рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.