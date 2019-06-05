Сирийская армия обнаружила тайник с боеприпасами террористов в Хомсе

Дамаск, 5 июня. В рамках проведения операции по прочесыванию освобожденных провинций, проводимой силами безопасности и инженерными подразделениями сирийской армии, был обнаружен склад оружия и боеприпасов в районе Хула в северо-западной сельской местности Хомса. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

В тайнике, принадлежавшему ранее террористическим организациям, были обнаружены гранатометы, минометы, ящики с боеприпасами, автоматы, пулеметы, гранаты и противотанковые ракетные установки.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Это далеко не первый случай, когда сирийская правительственная армия натыкается на оружие, оставленное террористическими организациями в освобожденных провинциях. Как правило, САА ежедневно натыкается на склады, схроны или заброшенные здания, на территории которых спрятано оружие, а также лекарства, принадлежащие джихадистам.

В настоящее время инженерное подразделение сирийской армии продолжает осматривать провинции республики на предмет самодельных взрывных устройств или мин-ловушек, которые могли быть оставлены террористами. Это в первую очередь необходимо для обеспечения безопасности мирных жителей, проживающих в регионах, находящихся под контролем сирийских властей.

Ранее сообщалось, что компетентные органы Сирии обнаружили множество оружия, боеприпасов, средств связи, дистанционных детонаторов и несколько угнанных автомобилей, используемых вооруженными террористическими группами, и медицинские принадлежности, которые также принадлежат боевикам. Все используемые боевиками боеприпасы и оружие хранились на тайном складе в сельской местности сирийской провинции Эль-Кунейтра.