Дамаск, 4 июня. В сирийской провинции Дамаск начался сезон промышленного сбора урожая плодовых культур. В фруктовом саду, который раскинулся на общей площади более 40 гектар, фермеры выращивают черешню, персики, груши и яблоки.

В сезон сбора урожая фермеры провинции Дамаск активно привлекают на помощь сезонных сборщиков — в небогатой стране, экономика которой подорвана затяжной войной и давлением Запада, дополнительные рабочие места являются хорошим подспорьем для местного населения. Правительство в Дамаске поддерживает фермеров, которые обеспечивают страну продовольствием.

Местный фермер Фаваз Абден Ами рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, что очень благодарен правительству Сирии за поддержку фермерских хозяйств. По его словам, даже во время войны фермеры Дамаска не прекращали привычную работу, унаследованную от поколений предков, однако из-за отсутствия рынков сбыта, небезопасной ситуации на дорогах и отсутствия логистики большая часть урожая просто пропадала, не успевая добраться до рынков. С приходом мирной жизни в западные провинции Сирии эти проблемы были решены.

Глава фермерской ассоциации Дамаска Халид Баден Али рассказал, что урожай в этом году выдался очень хороший. Он отметил, что благодаря помощи сирийских властей уже через 20 дней 60 тонн собранной черешни будут отправлены на экспорт в Россию.

Отметим, с начала сирийской войны в 2011 году Россия активно оказывала Сирии дипломатическую помощь, а также старалась помочь сирийской экономике на международном уровне после того как выход на внешние рынки оказался для Дамаска закрыт из-за американских и европейских санкций. С восстановлением экономики и торговых цепочек Сирия будет восстанавливать экспорт в другие страны и Россия, оказавшая Дамаску бесценную помощь, может стать одним из ведущих торговых партнеров.