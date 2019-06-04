Замглавы администрации Зеленского рассказал о рабочем графике президента

Киев, 4 июня. Президент Украины Владимир Зеленский работает по 15 часов в сутки. Глава государства приезжает на работу раньше других сотрудников президентского аппарата, сообщил первый заместитель главы администрации Зеленского Сергей Трофимов.

«Знаю точно, что президент и глава администрации (Андрей Богдан — прим.) уже тренируются здесь в зале, приходят к 7 утра на работу», — рассказал Трофимов.

Замглавы отметил, что все остальные приходят на рабочее место к 8.30, чтобы в 9.00 уже можно было полноценно трудиться. Трофимов подчеркнул, что у Зеленского гораздо более жесткий график, чем у остальных. По словам заместителя главы администрации, президент Украины не покидает рабочее место раньше 22.00. В беседе с изданием «Украинская правда» Трофимов подчеркнул, что Зеленский очень ответственный человек.

«Ему очень важно доверие людей», — отметил замглавы администрации украинского президента.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский проведет большую пресс-конференцию после 100 дней президентства. Глава Украины отметил, что к этому времени уже будут наработаны какие-то определенные результаты.