Эксперты назвали лучший напиток в жару

Москва, 4 июня. Лучший напиток для утоления жажды в жаркую погоду — это вдвое разбавленный водой яблочный сок, заявляют эксперты.

Как отмечается, именно такой состав идеален для восстановления водно-солевого баланса в организме в жаркую погоду, он также превосходно утоляет жажду. Полезную информацию рассказала глава Российского союза производителей соков Людмила Хомич, передает РГ.

Эксперт отметила, что опирается на результаты последних исследований канадских ученых. Они уверены, что данный напиток на 17 процентов эффективнее, чем электролиты, которые используют для лечения обезвоживания организма при отравлениях и кишечных расстройствах. Полезное действие обуславливает присутствие калия, которым богаты все соки, в том числе и яблочный.

Тем не менее, употребление соков лучше всего ограничивать - не более трех стаканов в день. Предпочтение лучше всего отдать кислым сокам - из апельсина, грейпфрута, ягодным морсам. Содержащиеся в них кислоты помогут организму восстановиться быстрее. При этом, все соки нужно разбавлять питьевой водой вдвое, подчеркнула Хомич.