Алсу сравнила с гиенами критиков своей дочери

Москва, 4 июня. Известная певица Алсу сравнила с гиенами россиян, которые критикуют ее дочь Микеллу Абрамову за то, что та якобы незаслуженно победила на шоу «Голос.Дети».

«Отстаньте от нас. Вы, люди, как гиены», — возмутилась Алсу критикой своей дочери.

Напомним, что в финале «Голоса» участвовали Абрамова, Ержан Максим и Валерий Кузаков. Победу в итоге одержала дочь Алсу, однако позже Первый канал аннулировал итоги конкурса, поскольку специалисты заметили аномалии при голосовании. Компания Group-IB зафиксировала массовую автоматизированную отправку смс за Абрамову, пишет «Газета.ру».

Некоторые СМИ сообщали о том, что отец Микеллы, известный бизнесмен Ян Абрамов, использовал деньги и связи для того, чтобы обеспечить победу своей дочери. Таким образом, писали они, девочка обошла своего соперника Ержана Максима. Однако доказательств этой теории так и не было выявлено. В итоге Первый канал решил наградить всех финалистов конкурса.

1 июня, в День защиты детей, Абрамова отдала выигранный миллион рублей татарстанскому Фонду помощи онкобольным детям. По словам Алсу, девочка сама приняла это решение.

Отметим, что мать победительницы конкурса стала не единственной, кто заступился за подвергшегося травле ребенка. Ранее известный музыкальный критик Иосиф Пригожин назвал «противной» ситуацию, которая произошла на «Голосе» и призвал своих соотечественников перестать «кошмарить» дочь Алсу, которая по факту ни в чем не виновата.