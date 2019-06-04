В Совфеде оценили реакцию Украины на возможное возвращение РФ в ПАСЕ

Попытка Украины не допустить возвращения Российской Федерации в ПАСЕ — это позиция слабости. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации Олег Морозов.

Негодование Украины

Возможное возвращение Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к организации. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь.

Накануне комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, которая предлагает российской делегации участвовать в июньской сессии.

Украинский дипломат пожаловался на то, что Киев не смог уговорить «международных партнеров» голосовать против этого проекта. Кроме того, Бондарь обвинил Российскую Федерацию в том, что она якобы не соблюдает права человека. Правда, конкретных примеров назвать он так и не смог.

Позиция слабости

Сенатор Олег Морозов назвал заявление украинской стороны странным, потому что сама организация межпарламентского взаимодействия предполагает возможность, в том числе и для Украины, заявлять свою позицию — согласие или несогласие по тем или иным вопросам. Украина может в ПАСЕ спорить с российской делегацией. Это смысл парламентаризма.

«И когда парламентарии говорят о том, что кто-то должен быть запрещен на этой европейской площадке, это говорит о том, что не хватает аргументов в публичном споре. И что лучший способ — это просто заткнуть им рот, не дать возможности говорить. Это позиция слабости, отсутствие международного опыта, дипломатических навыков. И Украина, к сожалению, это публично демонстрирует», — пояснил Олег Морозов.

Сенатор отметил, что сейчас Украина выступает за сохранение абсолютно людоедской конструкции, которая существовала ранее в ПАСЕ. В ней национальную делегацию можно было просто лишить слова.

«Поэтому Украина сегодня в меньшинстве. Ее позицию не поддерживает подавляющее большинство стран Европы. Они выступают за полноценное возвращение России к работе в ПАСЕ», — заключил Олег Морозов.

Напомним, с 3 по 7 июня в Международном суде в ООН в Гааге пройдут устные слушания по делу «Украина против Российской Федерации».