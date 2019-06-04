Москва, 4 июня. США пытаются построить миропорядок, действующий по принципу «кто сильнее, тот и прав», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам дипломата, западные политики «извращают прошлое» и пытаются оспорить справедливость мироустройства, которое было утверждено Уставе ООН по итогам Второй мировой войны. В своей статье «О Дне Победы», опубликованной на сайте журнала «Международная жизнь», Лавров уточнил, что Запад взял курс на подрыв существующей международно-правовой системы и на ее замену на некий «порядок, основанный на правилах». МИД РФ указал на попытки США создавать миропорядок «по закону джунглей».

«Создавать же этот порядок хотят по принципу «кто сильнее, тот и прав», по «закону джунглей», — подчеркнул министр.

Лавров объяснил, что подобной политики, прежде всего, придерживаются Соединенные Штаты. Он указал на то, что Вашингтон с энтузиазмом создает образ «милитаристской России». Лавров напомнил, что большая часть собственной истории США — пример бесконечных захватнических войн.

«За 243 года «американской исключительности» интервенционизм стал неотъемлемым элементом внешней политики Вашингтона», — подчеркнул он.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, США воспринимает применение силы как естественный элемент «принуждающей дипломатии».

Ранее Лавров рассказал, что Россия не станет инструментом обслуживания интересов США. По его словам, в этом заключается главная проблема российско-американских отношений — Соединенные Штаты никогда не воспринимали свой диалог с Москвой как самоценность. Они всегда думали лишь о том, как использовать эти отношения в своих интересах. Лавров подчеркнул, что сейчас Вашингтон пытается демонизировать Россию, чтобы усилить позиции НАТО. Кроме того, Штаты обсуждают возможность использования РФ против Китая.

Глава российского МИД выразил уверенность, что пока США не прекратят заниматься объективизацией России, отношения между двумя странами не изменятся.

Он заявил, что восстановлению отношений России и США мешает внутриполитическая борьба в Штатах, от которой, по мнению министра, «перья летят».