Москва, 4 июня. Западные страны стараются умалить роль Советского Союза во Второй мировой войне и убедить мир, что именно союзники разгромили фашистскую Германию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье, опубликованной в журнале «Международная жизнь».

По его словам, Запад сегодня пытается приравнять режим Гитлера, который устраивал геноцид целых народов, с советским режимом, освободившим Европу.

«В Европе с ее пресловутой политкорректностью пытаются сгладить острые исторические углы, подменить воинские почести победителям нейтральными примиренческими мероприятиями. Спору нет: надо смотреть вперед, но нельзя забывать уроки истории», — отметил министр.

Лавров добавил, что как бы ни старались фальсификаторы истории, исторический факт игнорировать нельзя — именно народы СССР «сломали хребет Третьего рейха». Поэтому победа Советского Союза всегда будет священна и останется в памяти людей.

Напомним, что в конце января немецкая Süddeutsche Zeitung опубликовала статью, в которой раскритиковала Россию за организацию парада в честь снятия блокады Ленинграда. По словам автора статьи, блокада действительно была геноцидом, однако людей якобы можно было бы спасти, если бы советское руководство решило сдать город. Отметим, что согласно выводам историков, Гитлер не собирался брать пленных во время блокады Ленинграда, поскольку у немецкой армии не было ресурсов, чтобы прокормить всех жителей города. Поэтому в случае сдачи Северной столицы всех ее жителей ждало бы уничтожение.