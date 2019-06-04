Новые скафандры российских космонавтов оснастят реактивными ранцами

Москва, 4 июня. Новые скафандры российских космонавтов могут оснастить реактивными спасательными ранцами. Об этом рассказал гендиректор и главный конструктор научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергей Поздняков.

По словам Позднякова, такие разработки начали вести еще 15 лет назад, однако из-за снижения грузопотока на Международную космическую станцию были приостановлены. Однако, как уточнил он, оборудование, разработанное в тот момент, можно использовать и сейчас. Поздняков добавил, что в будущем оно может быть уменьшено и интегрировано в скафандр. Несмотря на то, что система не рассчитана на перелет с одного конца станции на другой, она, по словам специалиста, поможет космонавтам «сориентироваться и спастись в случае отделения от станции». Планируется, оборудование будет включать 16 двигателей. Они, как уточнил Поздняков, «обеспечат автоматическую и ручную стабилизацию, а также перемещение во всех направлениях..

Ранее Поздняков в комментарии ТАСС заявлял, что разработка много скафандра может начаться в 2019 году. Контракт под этот проект «Звезда» планирует подписать с ракетно-космической корпорацией «Энергия».

В конце мая о реактивных ранцах, которые позволят российским космонавтам перемещаться в открытом космосе в интервью телеканалу «Царьград» рассказал летчик Антон Шкаплеров.

«Это не фантастика. Эти ранцы, или сейферы, как их называют в американской терминологии, созданы», — подчеркнул он.

31 мая также стало известно о возможном наборе в новый отряд космонавтов. Об этом сообщил глава Центра подготовки космонавтов герой России Павел Власов. Предыдущий раз, как напоминает телеканал RT, набор объявлялся два года назад. Заявки подали более 400 желающих. В итоге после жесткого отбора были приняты только восемь человек.

Осенью минувшего года ряд СМИ сообщил о том, что первым космическим туристом, который собирается совершить полет вокруг Луны в 2023 году, стане Юсака Маэдзава. По данным «Ридуса», это путешествие обойдется Маэдзаве примерно в 1 млрд долларов.