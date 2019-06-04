Опубликовано видео испытаний новой российской ракеты системы ПРО

Москва, 4 июня. Российские военные произвели успешный пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Телеканал «Звезда» опубликовал видео с места испытаний.

На записи запечатлен не только сам запуск, но и подготовка к нему. Для съемок движения колонны использовался беспилотный летательный аппарат. Камеры зафиксировали момент старта ракеты с нескольких ракурсов.

Как отметили в министерстве обороны РФ, ракета системы ПРО подтвердила заложенные характеристики и поразила условную цель с заданной точностью, сообщает RT. Заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко сообщил, что противоракета выполнила боевую задачу. Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов с воздуха.

Напомним, что это не первое испытание российской противоракеты. Последний подобный запуск провели 1 декабря прошлого года. На полигоне Сары-Шаган российские военные регулярно испытывают как стоящие на вооружении ракеты системы ПРО, так и противоракеты ближнего действия.

Ранее сообщалось, что США признали свои системы ПРО бессильными против российских ракет «Сармат» и «Авангард». Об этом заявил автор материала, опубликованного на портале Military Watch. В тексте говорится, что комплексы, входящие в состав системы противоракетной обороны Америки, не способны обнаружить новейшие российские ракеты.