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Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

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Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Москва, 4 июня. Президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении отметил, что мусульманские организации вносят вклад в единение народов России, соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля.

Во вторник мусульмане по всей стране отмечают окончание священного месяца Рамадан и один из двух главных праздников в исламе — Ураза-байрам. В этот день завершается пост, который длился весь девятый месяц по лунному календарю. 

«С глубоким удовлетворением отмечу, что мусульманские организации вносят достойный вклад в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, единение народов России, последовательно и решительно выступают против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма», — говорится в поздравлении президента.

 

Глава государства также пожелал всем мусульманам России мира и благополучия.

С 4 по 5 июня российские мусульмане празднуют окончание священного месяца Рамадан, в завершении которого отмечают Ураза-байрам. Весь предыдущий месяц верующие постились, помогали нуждающимся, делали пожертвования. Пост заканчивается разговением — на столе у мусульман традиционно много угощений, в частности, блюда из баранины.

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Автор: Сергей Петров
Источник: Пресс-служба Клемля
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