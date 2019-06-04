В Генпрокуратуре ДНР отреагировали на обстрелы мирных жителей республики

Донецк, 4 июня. Украинские войска существенно нарастили количество обстрелов ДНР и ЛНР. Ранения в результате усугубления внутреннего конфликта на Украине получают гражданские люди. О мерах реагирования Генпрокуратуры ДНР на обстрелы ВСУ Федеральному агентству новостей рассказала пресс-секретарь ведомства Ольга Черногор.

Как информирует Генпрокуратура, в следственное управление ведомства поступили новые материалы о пострадавших мирных жителях ДНР и разрушениях жилого фонда в результате применения вооруженными формированиями Украины противотанковых управляемых ракет (ПТУР), артиллерийских и минометных снарядов при обстрелах в городах Донецке, Горловке, Докучаевске и Новоазовском районе республики.

В надзорном ведомстве корреспонденту ФАН сообщили об открытии новых уголовных дел по фактам обстрелов в отношении комбригов Вооруженных сил Украины, которые отдавали приказы на применение запрещенных минскими соглашениями вооружений и руководили обстрелами населенных пунктов ДНР, совершенными с 30 мая по 1 июня. Напомним, что в результате данных обстрелов ранения получили четыре мирных жителя, включая одного ребенка.

Как рассказала пресс-секретарь, в первых числах июня начато расследование нескольких эпизодов уголовных дел, которые квалифицируются следователями как теракт.

«Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР расследуются 14 эпизодов в рамках шести уголовных дел по обстрелам в отношении командиров ВСУ: 57-й отдельной мотопехотной бригады Мишанчука А. В., 30-й отдельной механизированной бригады Гараза И. В., 24-й механизированной бригады ВСУ Гудзя В. Ф., 93-й отдельной механизированной бригады Брыжинского Д. В. и 35-й отдельной бригады морской пехоты Паласа Н. Д.», — сообщила она.

Представитель надзорного ведомства уточнила, что в результате обстрелов Куйбышевского района города Донецка и Новоазовского района ДНР телесные повреждения получили четыре мирных жителя — двое мужчин, женщина и ребенок 2011 года рождения. Также зафиксировано 10 фактов повреждений жилого фонда — квартир, частных домостроений и гаража.