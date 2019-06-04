Лондон, 4 июня. Британские врачи рассказали, как следует питаться женщинам, чтобы сохранить молодость, облегчить менопаузу и уберечь себя от сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

Диетологи рассказали о правилах питания женщин после 40 лет. По словам эксперта по питанию Амелии Фрир, после 40 лет нужно свести к минимуму употребление обезжиренных продуктов, так как в их составе есть совсем ненужные стабилизаторы, эмульгаторы, а также подсластители. Она также посоветовала есть в ограниченном количестве сладкие фрукты, провоцирующие скачки сахара в крови. От винограда, по мнению специалиста, можно отказаться совсем. При этом несколько кисловатых яблок до 18.00 могут пойти на пользу.

Эксперт по питанию Джеклин Колдуэлл-Коллинз рекомендует женщинам после 40 лет есть утром ферментированные продукты, богатые клетчаткой и пробиотиками. Это могут быть квашеная капуста, кимчи или кефир.

Диетолог Джейн Кларк, по данным Daily Mail, советует не отказываться от жирных продуктов. По ее словам, в этом возрасте в рацион нужно обязательно включать жирную рыбу, орехи, авокадо, льняное и оливковое масла. Также она посоветовала пить кофе.

Ранее ученые развенчали миф о полезности правильного питания. Журналист Гюнтер Брандштеттер в своей статье рассказал о научном исследовании «Инициатива во имя здоровья женщины». Ученые в течение восьми лет наблюдали за двумя группами женщин, у которых было разное питание.

В рацион первой группы входили овощи, фрукты и пища с низким содержанием жиров и большим содержанием клетчатки, а женщины из второй группы — не меняли своих пищевых привычек. Как выяснили ученые, в итоге ни по одному из критериев группы не отличались.

По словам журналиста, никакого эффекта не дала и средиземноморская диета, в которую входят овощи, рыба и оливковое масло.

Ученые также проанализировали, как питание влияет на женщин, которые страдают сахарным диабетом. В контрольной группе диабетом второго типа заболели 8,8% человек, в группе, в питании которой акцент делался на оливковое масло, таковых было 6,9%. Абсолютное снижение риска возникновения диабета составило, таким образом, 1,9% и оказалось крайне незначительным.

Таким образом, он развенчал миф о полезности правильного питания. В то же время Брандштеттер подчеркнул, что полностью пренебрегать правильным питанием не стоит. По его словам, некоторые продукты оказывают влияние на здоровье человека. Так, как отметил журналист, чрезмерное потребление сахара может привести к сахарному диабету, а из-за употребления колбасы незначительно увеличивается вероятность возникновения рака кишечника.