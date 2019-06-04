В Крыму отреагировали на план Зеленского обсудить возвращение полуострова с Брюсселем

Украинский президент Владимир Зеленский намерен обсудить стратегию «возвращения Крыма» с представителями Евросоюза и НАТО во время своего визита в Брюссель. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

В Брюссель Зеленский полетит сегодня, 4 июня, и это будет его первый официальный визит за рубеж в качестве главы государства. По словам Мендель, президент Украины будет говорить с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО о «возвращении Крыма».

«Но говорить о каких-либо слухах или решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того как будет принято это решение, администрация не хотела бы», — подчеркнула Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале «1+1».

Комментируя эту новость, депутат Государственного совета Крыма Алексей Черняк заявил, что Зеленскому необходимо отрабатывать зарплату.

«Теперь он будет ездить по Брюсселям и Вашингтонам и вести разговоры о том, как он, бедный, работает-старается. Он же целый президент. Ему зарплату платят. Но мы это уже видели. Лучше бы новый президент занялся страной, ее экономикой, благосостоянием украинцев. Толку от него тогда было бы больше. Нужно учиться на ошибках предшественников. В противном случае можно и президентского срока не продержаться и вылететь, как пробка новосветовского шампанского — далеко и без толку», — сказал Алексей Черняк Федеральному агентству новостей.

По мнению крымского парламентария, украинцы устали от этих сказок о поездках в Брюссель и «возвращении Крыма».

«Нет смысла вести разговоры о возвращении Крыма Украине. Все! Крым — российский, и назад дороги никакой не существует по одной простой причине — так решили сами крымчане. Никто и никогда не заставит их пересмотреть их же решение о воссоединении с Россией. Жители Крыма даже обсуждать это не будут, разве что комментарии давать. А если Владимир Зеленский этого не понимает и будет повторять ошибки Петра Порошенко, то закончит он свою политическую карьеру так же стремительно, как и начал», — заявил Алексей Черняк, посоветовав новому украинскому президенту быть дальновиднее.

Напомним, Крым стал частью России по результатам общекрымского референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. В ходе него около 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины, где произошел госпереворот, и воссоединение с РФ. При этом явка на избирательные участки Крыма и Севастополя превысила 85%.