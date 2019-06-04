Лавров объяснил, зачем Западу героизация нацизма

Москва, 4 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США, НАТО и ЕС прощают героизацию нацизма своим младшим партнерам ради сохранения антироссийских альянсов.

Министр подчеркнул, что при режиме Петра Порошенко на Украине стали праздновать день основания «Украинской повстанческой армии» (запрещена в РФ. — прим. ФАН) — организации, виновной в гибели десятков тысяч мирных украинцев, белорусов, русских, поляков, евреев, однако, это прошло незамеченным. Лавров отметил и другие «вопиющие примеры»: шествия необандеровцев с факелами по центру Киева, марши ветеранов и поклонников «Ваффен СС» в Риге и Таллине.

«Никто, конечно, в этом не признается, но налицо факты: и США, и НАТО, и ЕС многое прощают тем своим младшим партнерам, которые делают карьеру на ярко выраженной русофобии», — приводит слова Лаврова журнал «Международная жизнь» .

По словам министра, ради сохранения западных альянсов против нашей страны и для отказа от нормального диалога с Москвой «этим ребятам сходит с рук все, включая прославление фашистских подручных и махровый шовинизм в отношении русских и других национальных меньшинств». Лавров подчеркнул также, что «желание многих в Европе» переписать историю, можно понять. На Третий рейх заработали экономики многих европейских государств, а правительства участвовали в «развязанном нацистами геноциде русских, евреев и других народов».