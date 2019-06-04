В Европу с чужим паспортом, или Великорумынские «Понты» молдавских патриотов. Колонка Александра Малькевича

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей журналист Александр Малькевич отныне является персоной нон грата не только в США, но и в… Молдавии, откуда он был депортирован в мае этого года.

В связи с чем он начал работу над очередным документальным циклом «Смугляне-молдаване». Причем помогают в работе ему сами местные жители, присылающие материалы непосредственно автору в личные сообщения в мессенджере Telegram. То есть, по сути, на наших глазах разворачивается беспрецедентный проект в новейшей медиаистории: создание расследования руками самих читателей с помощью современных каналов коммуникации.

В прошлой главе я написал (цитируя своего читателя из города Оргеев), что меня не пускают в Молдавию «новоиспеченные румыны». И это, что называется, не «фигура речи».

Только факты: по списку партии «Про Романиа» экс-премьера Румынии Виктора Понты в Европарламент баллотировался бывший молдавский премьер Юрий Лянкэ. Говорят, Понта его включил туда по дружбе. Правда, партия получила только два места, а Лянкэ был четвертым. Жалко, а то, глядишь, молдавская «евроинтеграция» с него бы и началась. Но вообще, если у кого-то еще оставались вопросы по поводу суверенитета Республики Молдова, их же больше нет, правда?

Молдавский политик собирался заседать в Европе «от лица» Румынии, работая в том числе на реализацию проекта «Великой Румынии». Думаете, на этом все закончилось?

Тут такая интрига… может быть, поэтому молдавские пограничники так сильно интересовались, есть ли у меня с собой костюм, когда решался вопрос о моей депортации? Переживали, смогу ли я достойно «освещать ход избирательной кампании». Костюма у меня с собой не было — вот меня и выслали.

Про интриги, кстати, я не шутил: вот, накануне выборов в Европейский парламент румынские колдуньи решили помочь силам добра. «Правильные» кандидаты получат кресла, а недобросовестных и коррумпированных политиков шаманки выведут на чистую воду.

«Мы готовим очень сильное зелье к 25 мая, — прямо и честно рассказала Euronews глава семейства колдунов Михаэла Минка. — Мои дочери окропят им здание румынского правительства. Заколдованная вода прояснит разум политиков, чтобы они могли принимать правильные решения в интересах румынского народа. Мы устроили ритуал в полночь, после заката и до рассвета, использовали животных, свечи, цветы и тайные заклинания».

И дело в шляпе!

Не шучу: лидер правящих румынских социал-демократов Ливиу Драгня только что был приговорен к 3,5 года тюрьмы с отбытием заключения по делу о фиктивном трудоустройстве партийных активисток. Замена судейской коллегии не помогла политику избежать приговора.

Верховный суд Румынии оставил в силе приговор. Произошло это аккурат 27 мая — на следующий день после того, как его партия проиграла европейские выборы центристским группировкам. В общем, Драгня не только отправился в тюрьму, но и сложил (разумеется) полномочия председателя румынской Палаты депутатов. В связи с чем в стране весьма вероятен политический кризис и новые выборы.

Так что партия экс-премьера Понты, по списку которой четвертым номером шел Лянкэ, оживилась в расчете на будущие электоральные успехи и перетягивание левого избирателя (ибо Понта когда-то сам был лидером социал-демократов).

В общем, не до Брюсселя сейчас: поэтому туда отказался ехать не только сам Понта (номер один в списке), но и номер два — другой экс-премьер Михай Тудосе. Все остались на «внутренних фронтах». И что же тогда? Правильно: в Европарламент отправятся кандидаты, занимавшие 3-ю и 4-ю позиции, то есть молдаванин Лянкэ. Что характерно, Юрий Григорьевич не только выпускник МГИМО, но и действующий (пока еще) вице-премьер Республики Молдова по… вопросам европейской интеграции.

Вот какой фортель получается!

Настоящий «европейский выбор» Молдавии! Кто еще может таким похвастаться — чтобы политик одной страны попал в Европарламент от другой! Он не подведет: поможет суверенной Республике Молдова… что сделать-то? «Слиться в экстазе» с великой Румынией?

Интересно, что, когда им так хочется, нынешние молдавские власти игнорируют недовольство или рекомендации Евросоюза. Например, в июле прошлого года были отменены выборы мэра Кишинева — просто «вдруг» выяснилось, что их выиграл главный критик теневого хозяина Молдавии Влада Плахотнюка Андрей Нэстасе. Причем не «как-то так» выиграл, а во втором туре, в ходе напряженной борьбы; наплевать — ЦИК просто аннулировал итоги голосования. И столица почти год живет без законного мэра.

Впрочем, с парламентом здесь тоже «временные трудности»: после выборов 24 февраля никакой коалиции создать не удалось, выбрать руководящие органы — тоже. И ничего: правительство (старое) как работало, так и продолжает «трудиться» в интересах тех, кто поставил этих министров. Для справки: премьер Павел Филип представляет Демократическую партию, то есть все того же олигарха Плахотнюка.

Занавес!

Это в Израиле после выборов 9 апреля (то есть на полтора месяца позже молдаван) в Кнессете коалиция не сложилась — и новые выборы уже назначены на 17 сентября. Ну а в Молдавии куда спешить, зачем торопиться: мэра столицы нет, правительство «относительно легитимно», парламент не работает, у президента (избранного всенародно) полномочий не так много — просто красота для тех, кто любит и умеет ловить рыбку в мутной воде.

Ну а что же СМИ? Работают, конечно… на своего хозяина.

Вот вам забавный пример: член Координационного совета по телевидению и радио Ольга Гуцуцуй на заседании КСТР возмутилась, что «в маленькой республике семь крупных медиаресурсов сосредоточены в руках одного человека». И предложила передать в Совет по конкуренции дела двух медиакомпаний Плахотнюка — General Media Group Corp. и Radio Media Group Inc., владеющих лицензиями на вещание семи теле- и радиоканалов.

Прямо так и сказала: «У семи вещателей — Canal 2, Canal 3, Publika TV, Prime, Maestro FM, Publika FM и Muz FM — один конечный бенефициар. В статье 66 пункт 3 Кодекса о телевидении и радио говорится, что физическое или юридическое лицо может обладать не более чем пятью лицензиями на вещание в одной административно-территориальной единице».

Что тут началось! Глава КСТР Дину Чокан сразу же дал решительный отпор «зарвавшейся» коллеге: он вот не считает нарушением закона тот факт, что Владимир Плахотнюк является владельцем четырех телеканалов и трех радиостанций.

Оказывается, пояснил он, что Плахотнюк владеет двумя вещательными компаниями, что разрешено законом, которые, также в соответствии с законом, могут получить каждая до пяти лицензий на теле- или радиовещание.

Вот и все; ларчик-то просто открывался…

Наверное, поэтому новость о том, что в 2019 году Республика Молдова опустилась на 10 пунктов в Международном индексе свободы прессы и заняла 91-е место из 180, никого не удивила. Вернее, как пишет ресурс Comunist.md, «удивило то, что всего на 10 пунктов. По всем иным показателям мы уже настолько погрузились в информационное ничто, что дальше только вакуум».

Индекс свободы прессы ежегодно составляет международная правозащитная организация «Репортеры без границ». Так вот, в исследовании за 2019 год Молдавия попала в категорию стран, имеющих «значительные проблемы», и оказалась между Сербией и Гамбией. Значит, есть еще куда стремиться — вниз, к Эритрее.

И мне почему-то кажется, что это вполне устроит их хозяина, «слоновья политика» которого (применительно к «посудной лавке» в виде маленькой Молдавии) и вдохновила меня на создание этого цикла.

Первая часть цикла: здесь.

Вторая часть цикла: здесь.

Третья часть цикла: здесь.

Четвертая часть цикла: здесь.

Пятая часть цикла: здесь.