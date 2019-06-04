Эрдоган заявил, что Турция не откажется от С-400

Анкара, 4 июня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена отказываться от поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Соглашения с РФ реализуются в настоящий момент, сообщил турецкий лидер в эфире телеканала Haberturk.

Ранее власти США предупредили Турцию, что могут отказать ей в поставках истребителей F-35, если Анкара продолжит закупать С-400 у России. Эрдоган заявил, что правительство Турции настроено решительно и не собирается отказываться от российских ракетных систем.

Переговоры Турции и России по поводу соглашений, касающихся С-400, начались в ноябре 2016 года. Российская сторона подтвердила заключение контракта на поставку 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что развертывание ЗРС стартует в октябре этого года. С-400 могут доставить на территорию Турции в июне или июле. Как отметил в декабре 2017 года глава компании «Ростех» Сергей Чемезов, стоимость поставки ЗРС в Анкару составляет 2,5 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился на предложение Эрдогана создать вместе с Турцией группу по российским С-400. Штаты отговаривают Анкару от покупки ЗРС у России, поскольку считают, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО. Возможная встреча лидеров Турции и США может состояться в Японии на саммите «Большой двадцатки».

Напомним, позицию США по поводу закупки Турцией С-400 прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал ультиматумы Штатов недопустимыми.