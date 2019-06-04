Москва, 4 июня. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет на уровне, соответствующем масштабу и духу этого события, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, еще одна важная дата — 22 июня — День памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной войне. В этот день россияне вспоминают тех, кто пал в боях, был замучен в плену и концлагерях, умер от голода.

В своей статье «О Дне Победы», опубликованной на сайте журнала «Международная жизнь» он объяснил, что подготовка к 75-й годовщине Победы уже началась. Лавров заявил, что празднование 75-летия Победы пройдет на достойном уровне, «подобающем масштабу подвига и величию духа всех героев той войны».

Он напомнил, что западные страны часто выступают с нападками на этот великий праздник, и это «выглядит отвратительно». Лавров уточнил, что Европа имеет «политическую некорректность» и пытается «сгладить острые исторические углы, подменить воинские почести победителям нейтральными примиренческими мероприятиями». Лавров подчеркнул, что никто не должен забывать уроков истории.

Ранее Лавров напомнил, многие на Западе говорят о том, что внимание россиян к памятным датам Великой Отечественной войны нацелено на милитаризацию общества в государстве.

«Некоторым странам хотелось бы поскорее забыть о той роли, которую они сыграли в ходе подготовки Второй мировой войны, но пытаться обвинять нас в милитаризации общественного сознания, я считаю, просто неприлично», — подчеркнул министр.

Он уточнил, что россияне должны помнить о подвиге своих предков, чтобы человечество никогда не допустило повторения ужаса войны.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ценность победы в Великой Отечественной войне с каждым годом чувствуется острее. Российский лидер подчеркнул, что ради победы ветераны воевали и трудились, а также проделали огромный путь нечеловеческих страданий и испытаний.

При этом Путин обратил внимание на то, что с каждый годом сила и мощь этого героического подвига чувствуется все острее. Советский народ спас Родину и стал основным освободителем европейских народов, резюмировал президент России.