Главный муфтий России призвал мусульман в Ураза-байрам молиться за мир

Москва, 4 июня. Глава Совета муфтиев РФ шейх Равиль Гайнутдин поздравил мусульман с одним из главных религиозных праздников — Ураза-байрам. По словам главы Совета муфтиев России, в этот праздник верующие молятся о своей отчизне и прекращении конфликтов на Ближнем Востоке.

Сегодня в мечетях по всей стране проходит праздничный намаз. Десятки тысяч верующих пришли на молитву в Соборной мечети российской столицы.

«В этот благословенный день мы, мусульмане России, обращаемся ко Всевышнему Аллаху даровать нам мир, милость, благословение и благоденствие. Мы сегодня вспоминаем и о наших братьях, живущих на земле Палестины, Ирака, Сирии и Афганистана, где, к сожалению, до сих пор проливается кровь, до сих пор не установлен мир и справедливость», — приводит слова муфтия РИА Новости.

Гайнутдин надеется, что сейчас все мусульмане, 2 миллиарда человек, молятся о наступлении мира, о том, чтобы «не проливалась человеческая кровь, чтобы не было террористических актов».

Мусульмане празднуют окончание священного месяца Рамадан, который знаменуется религиозным праздником Ураза-байрам — одним из самых значимых мусульманских праздников. Празднование начинается с вечера 4 июня и продлится до вечера 5 июня. Весь предыдущий месяц мусульмане держали пост, совершали добрые дела, помогали нуждающимся. Пост заканчивается разговением — на столе у мусульман традиционно много угощений, в частности, блюда из баранины, как неизменный атрибут праздничного стола.