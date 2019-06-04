Украинская армия открыла огонь по мечети в Донецке

Донецк, 4 июня. Украинские военные открыли огонь по мечети имени Ахатя Брагина в Донецке. В этот момент здание было полно людей, празднующих Ураза-байрам, сообщает Inside Donetsk.

Украинская армия четыре раза попала в купол мечети, расположенной на проспекте Маршала Жукова. Отмечающие религиозный праздник были вынуждены укрыться в подвале.

В настоящий момент всех людей эвакуировали. По предварительным данным, никто из посетителей мечети не пострадал.

Ранее сообщалось, что Киев обстреливает Донецк и Горловку. При этом солдаты ВСУ используют людей в качестве живого щита