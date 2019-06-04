Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ
  /  Обновлено: 

Мусульмане празднуют Ураза-байрам. ФАН-ТВ

369
0 Оставить комментарий

Мусульмане отмечают окончание месяца Рамадан. Его уход знаменуется религиозным праздником Ураза-байрам.

Это второй по значимости мусульманский праздник. В этом году в России Рамадан стартовал 5 мая. В девятый месяц лунного календаря мусульмане держат пост, совершают добрые дела, выплачивают пожертвования в пользу бедных, помогают тем, кто нуждается.

Пост заканчивается разговением — Ураза-байрамом, в этот день на столе у мусульман много еды и питья.

 

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров