Мусульмане празднуют Ураза-байрам. ФАН-ТВ
0 Оставить комментарий
Мусульмане отмечают окончание месяца Рамадан. Его уход знаменуется религиозным праздником Ураза-байрам.
Это второй по значимости мусульманский праздник. В этом году в России Рамадан стартовал 5 мая. В девятый месяц лунного календаря мусульмане держат пост, совершают добрые дела, выплачивают пожертвования в пользу бедных, помогают тем, кто нуждается.
Пост заканчивается разговением — Ураза-байрамом, в этот день на столе у мусульман много еды и питья.
infox - new