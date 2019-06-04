Мусульмане празднуют Ураза-байрам. ФАН-ТВ

Мусульмане отмечают окончание месяца Рамадан. Его уход знаменуется религиозным праздником Ураза-байрам.

Это второй по значимости мусульманский праздник. В этом году в России Рамадан стартовал 5 мая. В девятый месяц лунного календаря мусульмане держат пост, совершают добрые дела, выплачивают пожертвования в пользу бедных, помогают тем, кто нуждается.

Пост заканчивается разговением — Ураза-байрамом, в этот день на столе у мусульман много еды и питья.